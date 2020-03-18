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: Toyota ve 'den flaş kararı! Üretim durduruldu

Dünyayı etkisi altına alan dünya devlerini de vurdu. Apple, IKEA, Zara vaka sayısının arttığı ülkelerde mağazaları kapatırken gelen haberine göre; Toyota ve de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 18.3.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika: Toyota ve BMW'den flaş corona virüs kararı! Üretim durduruldu

Son dakika haberi... Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs uluslararası ekonomiyi zora sokuyor. Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da koronavirüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi. BMW'den yapılan açıklamada da şirketin koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve Güney Afrika'daki otomobil fabrikalarında üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kısa vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi. Açıklamada, Fransa'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu anımsatılarak, İngiltere ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.

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Son dakika: Toyota ve BMW'den flaş corona virüs kararı! Üretim durduruldu
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