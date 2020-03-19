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Bakan Selçuk duyurdu! için o şart kaldırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçeci olarak kaldırıldığını duyurdu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 17:19 ABONE OL
Bakan Selçuk duyurdu! Emekli promosyonu için o şart kaldırıldı

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli promosyonunda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildiğini belirtti.

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdıklarını" bildiren Selçuk, "Aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. 2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu." ifadesini kullandı.

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğine işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar." hatırlatmasını yaptı.

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Bakan Selçuk duyurdu! Emekli promosyonu için o şart kaldırıldı
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