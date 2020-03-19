SON DAKİKA HABERİ! Bakan Albayrak'tan corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda corona virüse ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

VİRÜSE 100 MİLYARLIK KALKAN: PROGRAM NAKİT SIKIŞIKLIĞINA RAHATLAMA GETİRECEK

Dünya tarihinde benzeri görülmemiş, sürecin tahmin edilebilirliği noktasında henüz kesin net bir yorum yok. Her ülke etkilere karşı benzer tedbirler alıyor. Süreci ve etkilerini çok yakından takip edeceğiz. Dün açıklanan program nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu süreci toplum olarak itidalli yönetiyoruz. Bugün Avrupa'nın içine düştüğü duruma göre Türkiye çok daha sakin geçiriyor.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan canlı yayında flaş corona virüsü destek paketi açıklaması | Video

Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak

Esnaflar noktasında Halkbank özelinde 3 ay boyunca ana para ve faizi öteledik. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.

650 bin emeklinin maaşını 1.500 TL'ye yükselttik.

Bakan Albayrak evden çalışmayla ilgili olarak, "Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok" dedi.

İLK ÇEYREĞİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ

2020'de koyduğumuz hedefleri ilk çeyrek büyümesi açıklandığında göreceğiz. Ocak-Şubat çok iyi Mart başlangıcı da iyi gidiyor. Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız. Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak. Ekonomide hiçbir dönem bu kadar senkronize olmadık. Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri. Türkiye borsa performansı olarak da pozitif ayrışıyor.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceklerini bildirdi. Albayrak, Türkiye'nin likidite ve finansmana erişim açısından bir sorunu olmadığını belirtti.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin Albayrak, sokağa çıkma yasağının şu anda gündemde olmadığını söyledi.

İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler hazırlanır. Piyasadan gelecek talepler de takip ediliyor. Cari denge, maliye politikalarında ev ödevimizi yaptık. Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum

Bakan Albayrak petroldeki düşüşe ilişkin, "Türkiye'ye olumlu etki eder" dedi. Her 10 dolar düşüş 5 milyar dolar katkı sunuyor.

Hiçbir zaman mali disiplinden taviz vermedik.

Doların enflasyon üzerinde ciddi etkisi olmaz. Tüketici kredisi konusunda gerekli adımlar atılacak. Açıklanan paket 2020 bütçesi için bir risk teşkil etmiyor. Ayrı paketler, nakit akışı konusunda çalışıyoruz.

SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENEN HİÇ KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Süreçten olumsuz etkilenen herkese yardımcı olacağız. Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bankacılık sektörü taşın altına elini koymalı

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