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: Otomobil sahiplerine müjdeli bir haber daha: ve motorinde yeni indirim!

haberi... Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını düşürme kararı akaryakıt fiyatlarına olumlu etki ederek ve motorinde indirimler yapılmasına olanak sağlıyor. Bu gece yarısından itibaren motorinde 19 kuruş, benzinde 16 kuruş indirim bekleniyor. Salı günü benzinde 25 kuruş, dün ise motorine 27 kuruş indirim gerçekleşmişti.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 10:18 ABONE OL
Son dakika: Otomobil sahiplerine müjdeli bir haber daha: Benzin ve motorinde yeni indirim!

Son dakika haberi: Otomobil sahiplerine müjdeli bir haber daha geldi. Coronavirüs etkisiyle uluslar arası piyasalarda Brent petrol, benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Brent petrol, tarihi bir düşüşle 25-26 dolara kadar indi. Brent, bu yılın ilk günlerinde 70 doları görmüştü

Son dakika: Benzin, motorin fiyatlarına bir yeni flaş indirim daha! İşte yeni indirimli benzin, motorin fiyatları... (20 Mart 2020 Cuma) | Video

Salı günü benzinde 25 kuruş, dün ise motorine 27 kuruş indirim yapılmıştı.

SON DAKİKA: MOTORİN FİYATINA BİR TARİHİ İNDİRİM DAHA! (19 MART 2020 PERŞEMBE) BU GECEDEN İTİBAREN MAZOT FİYATLARINA FLAŞ... | VİDEO

Son dakika: Motorine indirim geliyor

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Son dakika: Otomobil sahiplerine müjdeli bir haber daha: Benzin ve motorinde yeni indirim!
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