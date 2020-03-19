Son dakika: Otomobil sahiplerine müjdeli bir haber daha: Benzin ve motorinde yeni indirim!

Son dakika haberi: Otomobil sahiplerine müjdeli bir haber daha geldi. Coronavirüs etkisiyle uluslar arası piyasalarda Brent petrol, benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Brent petrol, tarihi bir düşüşle 25-26 dolara kadar indi. Brent, bu yılın ilk günlerinde 70 doları görmüştü

Son dakika: Benzin, motorin fiyatlarına bir yeni flaş indirim daha! İşte yeni indirimli benzin, motorin fiyatları... (20 Mart 2020 Cuma) | Video

Salı günü benzinde 25 kuruş, dün ise motorine 27 kuruş indirim yapılmıştı.

SON DAKİKA: MOTORİN FİYATINA BİR TARİHİ İNDİRİM DAHA! (19 MART 2020 PERŞEMBE) BU GECEDEN İTİBAREN MAZOT FİYATLARINA FLAŞ... | VİDEO