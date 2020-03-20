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SON DAKİKA! Bakan 'den flaş açıklama: Türkiye'nin gıda stoğu yeterli

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı sonrası Türkiye'nin gıda stoğu yeterliliği ile ilgili, "Hazırlıklıyız, Gıda stokları yeterli. Et, balık, tavuk, yumurta stoklarımız yeterli" dedi. Pakdemirli çiftçiye destek ödemelerinin de bugün hesaplara yatacağını bildirdi. Pakdemirli öte yandan at yarışlarının da ertelendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklama: Türkiye'nin gıda stoğu yeterli

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli corona virüs sonrası Türkiye'nin gıda stoğu yeterliliği ile ilgili, "Hazırlıklıyız, Gıda stokları yeterli. Et, balık, tavuk, yumurta stoklarımız yeterli" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Son dakika: Bakan Pakdemrili'den canlı yayında corona virüsü ve Türkiye'nin gıda stoğu açıklaması | Video

ÇİFTÇİYE DEV DESTEK: BUGÜN HESAPLARA YATIYOR

Pakdemirli, "Türkiye'nin et ihtiyacının dörtte üçü hazır" ifadelerini kullandı. Çiftçilere destek ödemelerini duyuran Pakdemirli, "Ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplarda olacak" dedi.

Bakan Pakdemirli at yarışlarının ertelendiğini açıkladı.

Gıda ile ilgili her soru için ALO 174 hattı aranabilir

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SON DAKİKA! Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklama: Türkiye'nin gıda stoğu yeterli
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