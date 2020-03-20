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: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan kadro müjdesi

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , 2 bin kişilik kadro müjdesi verdi. Bakan Albayrak, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:48 ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kadro müjdesi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kadro müjdesini son dakika olarak açıkladı. Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." dedi.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kadro müjdesi
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