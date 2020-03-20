Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kadro müjdesi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kadro müjdesini son dakika olarak açıkladı. Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." dedi.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.