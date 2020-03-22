Son dakika haberi: THY'den yeni corona virüs önlemi! 17 Nisan'a kadar durduruldu

Son dakika: Türk Hava Yolları Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışındaki yurt dışı seferlerini 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıldığını açıkladı.

Son dakika! THY'den yeni corona virüs önlemi! Bazı uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruldu | Video

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu!, diyoruz." dedi.