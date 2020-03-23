Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan özel bankalara flaş çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının coronavirüs ile mücadele kapsamında bugün açıkladığı destek paketlerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor." dedi.

"Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Albayrak, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;