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ve yükseldi, geriledi! İşte piyasalarda son durum

Ekonomi ve finans piyasalarına yönelik destek adımlarının peşpeşe gelmesinin pozitif etkilediği piyasalarda, hisse senetleri ve fiyatı yükseldi, döviz kurları geriledi. Hisse senedi piyasalarında yükselişler yüzde 7'ye yaklaştı. 'in sınırsız parasal genişleme adımı ile değer kaybetti, altın ve pay piyasalarında alımlar güçlendi. Dolar/TL yüzde 2'ye varan değer kaybıyla 6,44 seviyelerine geriledi, BIST 100 endeksi 89.000 puanın üzerini test etti

AA Haberler
Giriş Tarihi: 24.3.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 17:55 ABONE OL
Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi! İşte piyasalarda son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı sınırsız parasal genişleme programı sonrası dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, pay piyasalarında yükselişler yüzde 7'ye yaklaştı. Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki gerilemeye karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazandı.

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Fed'in dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından bugün Asya borsalarıyla başlayan pozitif hava, Avrupa ve Türkiye'de de karşılık buldu.

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BORSA YÜKSELDİ DOLAR DÜŞTÜ

BIST 100 endeksi saat 17.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak 89.000 puanın üzerine çıkarken, dolar kuru yüzde 2'ye yakın düşüşle 6,4450'ye kadar geriledi.

Altının gram fiyatı ise 336 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 332 lira seviyesinde dengelendi.

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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini hafifletmek için genişlemeci adımlar attığını belirterek, yurt içinde de ekonomi yönetiminin yanı sıra, kamu ve özel bankaların da birbiri ardına açıkladığı destekleme paketlerinin hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini kaydetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının bundan sonra da piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, dolardaki zayıflamanın piyasalarda risk iştahının artmasını sağladıını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kısa vadeli yükseliş trendi içinde hareket edebileceğine değinerek, dolar/TL'de ise 6,50'nin altında yeni hedefin 6,42 olacağını söyledi.

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Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi! İşte piyasalarda son durum
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