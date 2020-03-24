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müjdeyi vermişti! için ne kadar yapılacak?

, için yapılacağını ve bunun da tavandan ödeneceğini açıklamıştı. Peki sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak? İşte sağlık çalışanların yapılacak ek ödeme tutarları

Giriş Tarihi: 24.3.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 13:02 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! Sağlık çalışanları için ne kadar ek ödeme yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin tamamına tavandan ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara ek ödeme için müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediyordu.

Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! Sağlık çalışanları için ne kadar ek ödeme yapılacak?
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