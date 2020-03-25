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'tan FİKKO toplantısı mesajı

, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:58 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Berat Albayrak'tan yeni açıklama: "İhtiyaç duyulan her alanda gerekli adımlar atılıyor" | Video

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı mesajı
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