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Son Dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi!

Kamu bankalarından yapılan bir son dakika duyurusuna göre yeni bir destek paketi kullanıma sunulacak. 3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için ""ni hayata geçireceğini duyurdu. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:19 ABONE OL
Son Dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi! İşe Devam Kredi Desteği

Kamu bankalarından yapılan bir son dakika duyurusuna göre yeni bir destek paketi kullanıma sunulacak.

3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

Detaylar geliyor...

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Son Dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi! İşe Devam Kredi Desteği
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