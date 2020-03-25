Resmi Gazete'de yayınlandı! 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasının esasları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan tebliğe göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.