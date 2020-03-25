Haberler Haberler Haberleri Resmi Gazete'de yayınlandı! 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek

'de yayınlandı! 100 bin liraya kadar verilecek

AŞ ve Merkez Birliğince (TKK) düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi. Belirlenen alanlarda üreticiler yüzde 25 ila yüzde 100 oranında düşük faizli kredi kullanabilecek. Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler 50 bin liraya, geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler de 100 bin liraya kadar kullanabilecek. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 16:49 ABONE OL
Resmi Gazete'de yayınlandı! 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek

ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasının esasları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, 'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan tebliğe göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.

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Resmi Gazete'de yayınlandı! 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek
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