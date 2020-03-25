Son dakika: Bakan Albayrak: Tüm firmalarımızla başlatıyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.

BAKAN ALBAYRAK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Ekonomik İstikrar Kalkanı çalışmalarını duyurdu. Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs sonrası 100 milyar dolarlık paketi sunmuştu.

Bakan Albayrak'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: