Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Fırsatçıların canını yakacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Bakan Varank, canlı yayında o ödemelerin 3 ay ertelendiğini açıkladı | Video

Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Yatırım teşviklerinden faydalananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek."



"TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık."



"(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak, bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak."



"Kovid-19'un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz."



"Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibariyle devreye aldık."

Son dakika: Bakan Varank'tan canlı yayında flaş corona virüsü önlemleri açıklaması "Canını yakacağız" | Video

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

"Fırsatçıların canını yakacağız. Fırsatçılık yapan firmalar bundan sonra bakanlığımızın desteğini asla alamayacak."

"Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, 1000 cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek."

"Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz."