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Covid-19 endişeleriyle fiyatları sert düştü

Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin 20 bin kişiyi aşması ve yayılmanın sürmesine bağlı endişelerle fiyatları Perşembe günü yüzde 3.0'ten çok düştü.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 26.3.2020 12:57 ABONE OL
Covid-19 endişeleriyle petrol fiyatları sert düştü

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol talebinin Mart ayında, günde ortalama 10.5 milyon varil azaldığını öngörüyor.
ABD Enerji Bilgilendirme Yönetimi'nin verilerine göre, ABD petrol stokları da 1.6 milyon varil genişledi.

Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Salman ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, petrol piyasalarının istikrara kavuşması için, Kral'ın yapabilecekleri olduğunu söyledi ve bunu kendisine ilettiğini belirtti.

Piyasalardaki satış dalgasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.92 düşüşle 26.59 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 3.55 düşüşle 23.62 dolara kadar indi.

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Covid-19 endişeleriyle petrol fiyatları sert düştü
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