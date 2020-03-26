Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Takipçisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, bankaların açıkladığı coronavirüs destek paketleri hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması;