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Hazine ve Maliye Bakanı : Takipçisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan, bankaların açıkladığı coronavirüs destek paketleri hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." dedi.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 10:43 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Takipçisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, bankaların açıkladığı coronavirüs destek paketleri hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması;

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Takipçisiyiz
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