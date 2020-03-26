Bakan Kurum son dakika olarak duyurdu! TOKİ taksitleri ile ilgili flaş karar!

Toplu Konut İdaresi taksitleri ile ilgili Bakan Murat Kurum'dan flaş bir açıklama geldi. Kurum, TOKİ'nin, nisan ve mayıs ayındaki taksitleri ertelediğini duyurdu. TOKİ daha önce yaptığı açıklamada 100 bin konut kuralarını da ileri bir tarihe ertelemişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkemizin tüm kurumları etkin ve koruyucu önlemler almaktadır.

Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kura tarihleri daha sonra idaremizin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BANKA KREDİLERİ DE ERTELENMİŞTİ

Kamu bankaları ve özel bankalar flaş kararlar alarak kredi ve kredi kartı ödemelerini ertelemişti. Vatandaşlar çağrı merkezleri ve mobil uygulamalar üzerinden başvurular alınabiliyor.

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