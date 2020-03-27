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İşte Köprü ve otoyollardan şubatta elde edilen gelir

Köprü ve otoyollardan şubatta elde edilen gelir 186 milyon 252 bin 186 lira oldu. Geçen ay otoyollardan yapılan 24 milyon 366 bin 909 araç geçişinden 150 milyon 845 bin 604 lira gelir elde edilmişti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 13:30 ABONE OL
İşte Köprü ve otoyollardan şubatta elde edilen gelir

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden şubat ayında 8 milyon 492 bin 468 araç geçişinden 35 milyon 406 bin 582 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 24 milyon 366 bin 909 araç geçişinden 150 milyon 845 bin 604 lira gelir elde edildi.

Böylece şubatta köprü ve otoyollardan yapılan 32 milyon 859 bin 377 araç geçişinden toplam 186 milyon 252 bin 186 lira gelir sağlandı.

Öte yandan ocak-şubat döneminde köprü ve otoyollardan toplam 68 milyon 195 bin 579 araç geçerken, bu geçişlerden elde edilen gelir 375 milyon 777 bin 461 olarak hesaplandı.

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İşte Köprü ve otoyollardan şubatta elde edilen gelir
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