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: 'ndan coronavirüs sonrası flaş açıklaması

haberi... Başkan Yardımcısı , coronavirüs sonrası ekonomisi için önemli açıklamalarda bulundu. "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle genelinde yüksek oranlı bekliyoruz." diyen Özbaş, "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz." ifadesini kullandı

AA Haberler
Giriş Tarihi: 29.3.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 17:36 ABONE OL
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan coronavirüs sonrası flaş büyüme açıklaması

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz."

"Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık."

"Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak."

"Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz."

"Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır."

"Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi."

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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan coronavirüs sonrası flaş büyüme açıklaması
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