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'ndan için acil çözüm projelerine dev

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, ile mücadelede belirlediği 3 aşamalı plan kapsamında, aracılığıyla salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecek. genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte olacak. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Programın toplam bütçe büyüklüğü de yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlendi. Bir ay süreyle askıda kalacak programa başvurular 3 gün içinde sonuçlandırılacak. İşte tüm detaylar!

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 31.3.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 13:50 ABONE OL
Kalkınma Ajansları'ndan coronavirüs için acil çözüm projelerine dev destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşmasında, "Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının, bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara vereceğiz" diye duyurduğu aracılığıyla Kovid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirler belli oldu. 3 aşamalı plan kapsamında Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programıyla; salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel öncelik olacak.

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Kalkınma Ajansları'ndan coronavirüs için acil çözüm projelerine dev destek
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