Kalkınma Ajansları'ndan coronavirüs için acil çözüm projelerine dev destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşmasında, "Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının, bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz" diye duyurduğu Kalkınma Ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirler belli oldu. 3 aşamalı plan kapsamında Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programıyla; salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel öncelik olacak.