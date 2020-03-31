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Son Dakika: 'ndan flaş hamlesi

Son dakika haberi... , salgınının ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 31.3.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 12:29 ABONE OL
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş coronavirüs hamlesi

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı tedbirler şu şekilde;

"Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli gerçekleştirilebilecek, limitler piyasa koşullarına göre güncellenecek."

"Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye satma olanağı sağlanacak."

"TL ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilecek"

Detaylar geliyor...

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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş coronavirüs hamlesi
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