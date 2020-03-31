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Son Dakika: için 10, için 8 kuruş geldi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı grubunda 8, grubunda 10 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir. pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır

Giriş Tarihi: 31.3.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 16:35 ABONE OL
Son Dakika: Benzin için 10, motorin için 8 kuruş indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 8 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10, motorine ise 8 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indirimlerinin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,08 liradan 4,98 liraya, Ankara'da 5.22 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5,24 liradan 5.14 liraya gerilemesi, motorinin ise İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5.40 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son Dakika: Benzin ve motorin için indirim geliyor

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Son Dakika: Benzin için 10, motorin için 8 kuruş indirim geldi
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