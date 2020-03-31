Son dakika haberi: Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 31 Aralık 2020'ye kadar kolaylık sağlandı!

Son dakika haberi... BDDK'dan kredi kartı borcu olanları yakından ilgilendiren karar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarın, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlenmesi kararının alındığını duyurdu.

31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR KOLAYLIK SAĞLANDI

Kuruldan yapılan açıklamada ayrıca, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen 'Asgarî tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenemez' hükmünün, alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşu koruyucu bir düzenleme olduğu ve alacaklı taraf olan bankaların, COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar da dikkate alındığında, 31.12.2020 tarihine kadar kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

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