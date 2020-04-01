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Grubu'ndan 'na 5 milyon lira destek

Grubu, 'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 1.4.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 12:13 ABONE OL
Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek

Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.

Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"BizBizeYeterizTürkiyem" ve "Borsaİstanbul" etiketlerinin kullanıldığı paylaşımda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve Takasbank'ın resmi Twitter hesaplarına yer verildi.

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Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek
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