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İngiliz bankalarından flaş kararı! ödemelerini askıya aldı

İngiliz bankalarının (Kovid-19) salgını nedeniyle temettü ödemelerini askıya alması sonucu bankaların hisseleri güne düşüşle başladı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 1.4.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 14:19 ABONE OL
İngiliz bankalarından flaş coronavirüs kararı! Kar payı ödemelerini askıya aldı

Lloyds, RBS, Barclays, HSBC, Santander ve Standard Chartered gibi önde gelen İngiliz bankaları, 2019 yılına ilişkin kar payı ödemelerini askıya aldıklarını, hisse geri alımlarının da yapılmayacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Barclays hissesi yüzde 5,1, HSBC Holdings hissesi yüzde 7,5, Lloyds Banking Group hissesi yüzde 4,5 ve Royal Bank of Scotland Group hissesi 6,5 düşüşle seyrediyor.

İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) bağlı İhtiyati Denetim Otoritesi de (PRA) bankaların kar payı ödemelerini iptal etmesinin olumlu karşılandığını açıkladı.

Bankaların nakit rezervlerini korumak için askıya aldıkları toplam kar payı ödemesinin 8 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

BoE Başkan Yardımcısı Sam Woods, İngiliz bankalarına mektup göndererek, bankaların kar payı ödemelerini askıya almasını istemişti.

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İngiliz bankalarından flaş coronavirüs kararı! Kar payı ödemelerini askıya aldı
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