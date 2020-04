Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan corona virüs tedbirleriyle ilgili açıklama

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak corona virüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Bakan Albayrak ekonomide corona virüs önlemlerini açıkladı! "Desteğe devam ediyoruz" | Video

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" dedi.

GEREKLİ TÜM DESTEKLERİ ANBEAN VERDİK



Bakan Albayrak yaptığı açılamada, "Bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor. Bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik" dedi.



"Ortaya konulan yakın takip ile virüsün girişini geciktirdik" diyen Albayrak, "Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar altında yardım kampanyası başlattı" diye konuştu.

SALGINLA VE EKONOMİK TAHRİBATLA DA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ



Bakan Albayrak, "Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir gayemiz var, salgınla da neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.



Albayrak, "Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu salgın ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin.

Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.