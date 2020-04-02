Son dakika haberi | Bakan Albayrak duyurdu! Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücretleri ödenmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin ödeneceği müjdesinin ardından, Kur'an kursu öğreticilerinin de ödemelerinin bu süreç boyunca yapılacağını bildirdi.

MAĞDURİYET YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.