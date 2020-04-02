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Son dakika: fiyatlarına geldi

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yapılan açıklamaya göre fiyatında 14 kuruş gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 16:27 ABONE OL
Son dakika: Benzin fiyatlarına indirim geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Bir indirim müjdesi daha! İşte il il benzin fiyatları...

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Son dakika: Benzin fiyatlarına indirim geldi
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