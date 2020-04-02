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haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı ''na Türkiye Cumhuriyet 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 2.4.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 17:47 ABONE OL
Son dakika haberi | Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor destek

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına rekor bağış! | Video

Milli Dayanışma Kampanyası'na bankalardan büyük destek!

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Son dakika haberi | Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor destek
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