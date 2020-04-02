Son dakika haberi | Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor destek

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz. pic.twitter.com/PA92VZLL0q — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 2, 2020

Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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