Haberler Haberler Haberleri Kalyon Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

'den 'na büyük destek

, 'na 6 milyon lira, 'na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 3.4.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 18:03 ABONE OL
Kalyon Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

Kalyon Holding'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ülkede toplumsal hayatı olumsuz etkilediği bir dönemden geçildiği belirtildi.

Devletin, bu süreçte ilk günden itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla milletin yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Biz de Kalyon Holding olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmak için kollarımızı sıvadık. Koronavirüs salgınının ülkemizde ortaya çıkması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kalyon Holding olarak 6 milyon lira, İstanbul Valiliği koordinasyonunda başlatılan 'Vefa Kolileri Kampanyası' için de 7 milyon lira olmak üzere toplam 13 milyon lira bağışladık." ifadelerine yer verildi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na bankalardan büyük destek!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalyon Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA