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'dan bankalara flaş uyarısı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.4.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 17:29 ABONE OL
BDDK'dan bankalara flaş kredi uyarısı!

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BDDK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi.

Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

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BDDK'dan bankalara flaş kredi uyarısı!
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