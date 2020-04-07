Borsa yükseldi, dolar ve altın düştü!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,20 artışla 93 bin 174 puana yükselmesinin ardından 94 bin 463 puana kadar kadar çıktı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 95.000-95.500 bandının gündeme geleceğini söyledi.

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DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Dün kademeli yükselişle 6.78'e kadar yükselen dolar güne düşüşle 6.75'te başladı. Kur daha sonra düşüşünü hızlandırdı ve yüzde 1'den fazla düşerek 6.7066'yı test etti.

Aynı şekilde euro/TL'de aşağı yönlü seyrini sürdürerek 7,28 seviyesine kadar geriledi.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 361,9 liradan tamamladı.



Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 364,1 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 357 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 586 lira, Cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında 1.674 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.651 dolar seviyesinde bulunuyor.

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