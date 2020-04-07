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İnternetten alışveriş yaparken dikkat! limitiniz...

Dünyanın ve 'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. Hayatta kalmak için evde kaldığımız bu dönemde temel ihtiyaçlar online alıveriş siteleri üzerinden temin ediliyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı şüphesiz ancak özellikle şu günlerde kişisel verilerin korunması özelinde milyonlarca kişinin çok daha dikkatli olması gerekiyor. DPC Kişisel Veri Danışmanlığı, Kişisel Veri Uzmanı Av. Sefa Karcıoğlu, online alışverişte üyelik koşulları ve güvenli ödeme sistemleri ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Yüksek limitli kullanmayın, sanal kart tercih edin" dedi.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 7.4.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:57 ABONE OL
İnternetten alışveriş yaparken dikkat! Kredi kartı limitiniz...

Dünyanın ve 'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. Hayatta kalmak için evde kaldığımız bu dönemde temel ihtiyaçlar online alıveriş siteleri üzerinden temin ediliyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı şüphesiz ancak özellikle şu günlerde kişisel verilerin korunması özelinde milyonlarca kişinin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

DPC Kişisel Veri Danışmanlığı, Kişisel Veri Uzmanı Av. Sefa Karcıoğlu, online alışverişte üyelik koşulları ve güvenli ödeme sistemleri ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Yüksek limitli kullanmayın, sanal kart tercih edin" dedi.

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İnternetten alışveriş yaparken dikkat! Kredi kartı limitiniz...
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