İnternetten alışveriş yaparken dikkat! Kredi kartı limitiniz...

Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. Hayatta kalmak için evde kaldığımız bu dönemde temel ihtiyaçlar online alıveriş siteleri üzerinden temin ediliyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı şüphesiz ancak özellikle şu günlerde kişisel verilerin korunması özelinde milyonlarca kişinin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

DPC Kişisel Veri Danışmanlığı, Kişisel Veri Uzmanı Av. Sefa Karcıoğlu, online alışverişte üyelik koşulları ve güvenli ödeme sistemleri ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın, sanal kart tercih edin" dedi.