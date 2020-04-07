Japonya'dan coronavirüs nedeniyle 1 trilyon dolarlık destek paketi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe yönetimi, pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 1 trilyon dolar değerindeki büyük destek paketini onayladı.



Ayrıca, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni koronavirüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan eden Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44'ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan etti ve şu açıklamayı yaptı:



"Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az yüzde 70 ve tercihen yüzde 80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz."

