Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Birlikte başaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

İşte Bakan Alabyrak'ın o paylaşımı;