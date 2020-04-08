Dünya ekonomisini sarsan koronavirüs pandemisinden sonra küresel ekonomide hızlı bir büyüme dönemi ve gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının hızlanması bekleniyor.

A Para'da yayınlanan Paranın Yönü programına katılan Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert "pandemiden sonra Türkiye, sermaye akışında ilk 3 ülke arasında yer alacak" dedi.

Cömert, Merkez Bankası'nın tahvil alımını bir parasal gevşeme olarak değerlendirdi. Bu durumun piyasalara etkisini yorumladı.

İşte Cömert'in o açıklamaları;

"Pandemiden sonra Türkiye'nin öne çıkan ilk 3 ülkeden biri olması mümkün"