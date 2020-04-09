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niceliksel gevşeme politikasını açık uçlu şekilde sürdürüyor

ABD Merkez Bankası’nın () son toplantılarına ait tutanaklar, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 17:26 ABONE OL
FED niceliksel gevşeme politikasını açık uçlu şekilde sürdürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantılarına ait tutanaklar, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.

A Para yayınına konuk olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, FED'in para politikasında niceliksel gevşeme politikasını açık uçlu şekilde sürdüreceğini söyledi.

Dağlaroğlu, yaşanan finansal şokun giderilmesi için pandeminin kontrol altına alınması gerektiğini de dile getirdi.

İşte Darlaroğlu'nun o açıklamaları;

FED niceliksel gevşeme politikasını açık uçlu şekilde sürdürüyor | Video

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FED niceliksel gevşeme politikasını açık uçlu şekilde sürdürüyor
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