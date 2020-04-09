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’ndan kritik hamlesi!

(BoE) fazladan kamu harcamalarının doğrudan merkez bankası tarafından finanse edileceğini bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:14 ABONE OL
İngiltere Merkez Bankası’ndan kritik finansman hamlesi!

Bankadan yapılan açıklamada İngiliz hükümetinin fazladan kamu harcamalarının geçici olarak İngiltere Merkez Bankası tarafından finanse edileceği duyuruldu.

İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamada ise doğrudan finansmanın "geçici ve kısa vadeli" olduğu belirtildi.

İngiliz hükümetinin son haftalarda kamu harcamaları için nakit ihtiyacının yükselmesinin ardından gelen bu kararla hazinenin tahvil piyasasını atlayarak finansman sağlaması mümkün olacak.

Böylece İngiltere Merkez Bankası'nda hükümetin hesabında ayrılan normal koşullarda 400 milyon sterlin seviyesindeki finansman üst limiti belirtilmeden artırılmış oldu.

İngiltere Merkez Bankası'ndaki hükümet hesabı 2008 yılında benzer şekilde 20 milyar sterline çıkarılmıştı.

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İngiltere Merkez Bankası’ndan kritik finansman hamlesi!
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