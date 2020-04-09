Avrupa ülkeleri koronavirüsün neden olduğu krizden çıkış yolları ararken, İngiltere ekonomisinden kötü bir haber geldi. İngiltere'nin henüz koronavirüs etkilerinin görülmediği şubat ayında GSYH'si yüzde 0.1 daraldı.

A Para yayınına katılan Noorcm Stratejisti Arzu Toktay, İngiltere'de şubat ayı verisinde beklentilerin altında kalarak küçülmeye geçen GSYH oranının Brexit sorununun çözülememiş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Toktay, yeni dönemde bu krize salgının da eklenmesinin olayı daha çıkılmaz hale sokacağını ifade etti.

İşte Toktay'ın o açıklamaları;

İngiltere Şubat'ta beklentilerin altında kalarak küçüldü | Video