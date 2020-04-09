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, hakkında tüm detayları A Para'ya anlattı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler , A Para ekranlarında yayınlanan Bize Sorun programına konuk oldu. Erdem, 'Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 9.4.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 16:49 ABONE OL
Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, kısa çalışma ödeneği hakkında tüm detayları A Para'ya anlattı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, A Para ekranlarında yayınlanan Bize Sorun programına konuk oldu.

Bakan Yardımcısı Erdem, 'Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan kısa çalışma ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdem, kısa çalışma ödeneği nedir ve kimler yararlanabilir? Kısa çalışma ödeneğinde sigorta primi yatırılıyor mu? Verilecek ücret hangi koşullara göre belirleniyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? gibi soruların tamamına yanıt verdi.

İşte Ahmet Erdem'in o açıklamaları;

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Yardımcısı Erdem'den önemli açıklamalar (9 Nisan 2020 Perşembe) | Video

Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı! Kim ne kadar para alacak?

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Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, kısa çalışma ödeneği hakkında tüm detayları A Para'ya anlattı
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