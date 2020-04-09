FED başta olmak üzere merkez bankalarının parasal genişleme faaliyetleri küresel krizi dindirmeye yetecek mi? Bu süreçte merkez bankalarının para basması reel ekonomiye nasıl bir katkı sağlar?

A Para yayınına katılan Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, FED başta olmak üzere parasal genişlemelerin küresel krizi tek başına bitiremeyeceğini belirtti.

Coşar, bu süreçte hükümetlerin mali teşviklerinin de önemli olduğunu söyledi.

İşte Coşar'ın o açıklamaları;

Arda Coşar: "Küresel çapta parasal genişlemeler rahatlama için yetersiz" | Video