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"Pandemi 'nin yatırım cazibesini etkilemeyecek"

, pandeminin 'nin yatırım cazibesini etkilemeyeceğini söyledi. Salar, salgının iş yapış biçimlerini değiştirmesiyle yatırımların da buna göre şekillendirileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:06 ABONE OL
Pandemi Türkiye'nin yatırım cazibesini etkilemeyecek

A Para yayınına katılan Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, Türkiye'nin her dönemde yatırım açısından cazip bir ülke olduğunu söyledi. Kriz dönemlerinde de Türkiye'nin yükselişine devam ettiğini belirten Salar, jeopolitik ve iç politikadaki gelişmelere dair endişelerin doğal karşılanması gerektiğini belirtti.

Salar, pandeminin iş yapış biçimleri üzerindeki etkisini de değerlendirdi. "Önümüzdeki dönemlerde yaşam biçiminde, iş yapış biçimlerinde hepimiz açısından bazı şeyler değişecek." diyen Salar, yatırımların buna göre şekillendirileceğini açıkladı.

Salar, yatırımlar açısından öncelikli hedefin virüsün gündemdeki ağırlığının kaybetmesi olduğunu söyledi.

İşte Salar'ın o açıklamaları;

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, "Pandemi Türkiye'nin yatırım cazibesini etkilemeyecek" | Video

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"Pandemi Türkiye'nin yatırım cazibesini etkilemeyecek"
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