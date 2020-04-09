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| ve fiyatlarında yeni indirim

haberi... Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki düşüş fiyatlarına yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 9, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika | Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim

Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında kendini gösteriyor. Gelen son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 9, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son dakika | Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim
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