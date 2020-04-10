Dolar/TL'de seyir hangi yönde? İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,67'den işlem görüyor.

Dün 6,7936'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla düşüşe geçerek 6,62 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 6,6777'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,6705'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,300'den, sterlin/TL dünkü kapanışın hemen üzerinde 8,3240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı almasıyla 99,3 seviyesine kadar geriledi. Fed'in yeni kredi paketi sonrası avro/dolar paritesi de yükselerek 1,0954'e kadar yükseldi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin küresel piyasalarını desteklediğini belirtti.

Türkiye'de işsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e gerilediğini anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.