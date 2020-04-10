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Ekonomist Prof. Dr. : virüs krizini rahat atlatacak

A Para yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. , 'nin coronavirüsle mücadelesi konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Pandeminin iyileşme sürecini de değerlendiren Lacalle, Türkiye’nin söz konusu krizi rahat bir şekilde atlatacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 22:18 ABONE OL
Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle: Türkiye virüs krizini rahat atlatacak

A Para yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle, virüsün ülke ekonomilerine etkisini değerlendirdi. Lacalle, Türkiye'nin 2018'de yaşadığı kur krizini örnek vererek aldığı tedbirlerle ekonomisini koruyabildiğini belirtti.

Türkiye'nin çok istikrarlı bir ekonomisi olduğunu söyleyen Lacalle, Türkiye hükümetinin koronavirüs konusunda aldığı tedbirlerde İspanya'dan daha önce ve hızlı davrandığını açıkladı. Pandeminin iyileşme sürecini de değerlendiren Lacalle, Türkiye'nin söz konusu krizi rahat bir şekilde atlatacağını söyledi.

İşte Daniel Lacalle'in o açıklamaları:

Lacalle: “Türkiye virüs krizini rahat atlatacak” | Video

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Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle: Türkiye virüs krizini rahat atlatacak
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