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salgını küresel seviyesini nasıl etkileyecek?

salgını iş dünyasını da etkiledi. A Para yayınına katılan İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı , koronavirüsün etkileriyle birlikte küresel seviyelerinin artabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:18 ABONE OL
Coronavirüs salgını küresel işsizlik seviyesini nasıl etkileyecek?

Koronavirüs salgını iş dünyasını da etkiledi. A Para yayınına katılan İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, koronavirüsün etkileriyle birlikte küresel işsizlik seviyelerinin artabileceğini söyledi.

Sezgin, 2008 - 2009 döneminde ABD'de toplam çalışan nüfusunun işsizlik maaşı başvurusunun %1 civarında olduğunu ve 2020 döneminde ise bu seviyelerin %6'nın üzerine çıktığını söyledi.

Almanya'da ise kısa çalışma ödeneğine başvuruların %20'lerde olduğunu söyleyen Sezgin, daha önceki 2008 krizinde tek hanelerin de olduğunu dile getirdi.

Sezgin, salgının etkilerini sadece işsizlik verilerine bağlamanın doğru olmadığını da belirtti.

İşte Sezgin'in o açıklamaları;

Nilüfer Sezgin: "Küresel işsizlik seviyesi artabilir" | Video

Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, kısa çalışma ödeneği hakkında tüm detayları A Para'ya anlattı

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Coronavirüs salgını küresel işsizlik seviyesini nasıl etkileyecek?
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