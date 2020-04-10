Coronavirüs salgını küresel işsizlik seviyesini nasıl etkileyecek?

Koronavirüs salgını iş dünyasını da etkiledi. A Para yayınına katılan İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, koronavirüsün etkileriyle birlikte küresel işsizlik seviyelerinin artabileceğini söyledi.

Sezgin, 2008 - 2009 döneminde ABD'de toplam çalışan nüfusunun işsizlik maaşı başvurusunun %1 civarında olduğunu ve 2020 döneminde ise bu seviyelerin %6'nın üzerine çıktığını söyledi.

Almanya'da ise kısa çalışma ödeneğine başvuruların %20'lerde olduğunu söyleyen Sezgin, daha önceki 2008 krizinde tek hanelerin de olduğunu dile getirdi.

Sezgin, salgının etkilerini sadece işsizlik verilerine bağlamanın doğru olmadığını da belirtti.

İşte Sezgin'in o açıklamaları;

Nilüfer Sezgin: "Küresel işsizlik seviyesi artabilir" | Video