OPEC+ günde 10 milyon varil üretim kısıntısında anlaştı

Üretim kısıntısına karşı çıkan Meksika'nın da katılımının gerektiği çağrısı yapan OPEC+ Grubu, diğer üreticilerden de toplam 5 milyon varillik kısıntı bekliyor.



OPEC ve piyasa verileri, Covid-19 nedeniyle büyük ölçüde duran hava ulaşımı ve seyahat yasaklarının etkisiyle küresel petrol talebinin günde 30 milyon varil daraldığını gösteriyor.



OPEC+ Grubu toplantısında varılan anlaşmaya göre, üretim kısıntısı Mayıs ve Haziran aylarında sürecek. Cuma günü de sürecek görüşmeler sonucunda, OPEC+ Grubu dışındaki üreticilerin de günde toplam 5 milyon varil kısıntıyı kabul etmeleri bekleniyor.