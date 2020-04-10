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: konusunda anlaşma sağlanmış değil

A Para yayınına katılan Müdür Yardımcısı , petroldeki son gelişmeleri değerlendirdi. Özer, toplantısında konusunda henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:59 ABONE OL
Seda Yalçınkaya Özer: Petrol konusunda anlaşma sağlanmış değil

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, petroldeki son gelişmeleri değerlendirdi. Özer, OPEC toplantısında petrol konusunda henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.

ABD'deki petrol şirketlerinin hem koronavirüs hem de petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte iflasın eşiğine geldiğini söyeleyen Özer, ABD'nin Suudi Arabistan ve Rusya arasında ara buluculuk görevi üstlendiğini ifade etti.

Özer'in açıklamaları:

Seda Yalçınkaya Özer: "Petrol konusunda anlaşma sağlanmış değil" | Video

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Seda Yalçınkaya Özer: Petrol konusunda anlaşma sağlanmış değil
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