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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! ödemeleri yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:34 ABONE OL
Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Çoban desteği ödemeleri yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Çoban desteği ödemeleri yapılacak
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